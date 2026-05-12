Com ou sem Neymar, Ancelotti anunciará lista de convocados para a Copa no dia 18 de maioWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Ancelotti não vê decisão tão simples sobre Neymar, mas destaca: 'Será 100% profissional'
A lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo vai ser anunciada no dia 18 de maio
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