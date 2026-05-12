Com ou sem Neymar, Ancelotti anunciará lista de convocados para a Copa no dia 18 de maio - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Com ou sem Neymar, Ancelotti anunciará lista de convocados para a Copa no dia 18 de maioWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 12/05/2026 20:18

Rio - A decisão de convocar Neymar ou não para a Copa do Mundo não será tão simples para Carlo Ancelotti. É o que disse o próprio técnico da seleção brasileira , em entrevista à 'Reuters', divulgada nesta terça-feira (12).

"Quando tem que escolher, tem que considerar muitas coisas. Neste aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que demonstrou sempre. Teve um problema, está recuperando, está trabalhando forte para se recuperar, está jogando. Que nos últimos tempos melhorou muito, está jogando com continuidade. Obviamente, para mim, é uma decisão não tão simples. Tenho que avaliar os prós e contra".

Durante a entrevista, Carlo Ancelotti ainda destacou que não sofreu pressão para convocar Neymar e reforçou que a decisão será 100% profissional. O treinador divulgará a lista de convocados na próxima segunda-feira, dia 18 de maio.

"Não sofri pressão de ninguém para convocar o Neymar. Tenho total autonomia. A decisão será 100% profissional. Levarei em consideração apenas o seu desempenho como jogador de futebol. Nada mais"

Jogadores e ex-jogadores já mostraram torcida pela convocação de Neymar, e Carlo Ancelotti mostrou entender esse carinho. Ele também encarou com normalidade que cada um expresse sua opinião.

"Neymar é muito amado, não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Este também é um aspecto. Se você vai chamar, não vai botar botar uma bomba dentro do vestiário, ele é muito querido, muito amado".

"Me parece normal exprimir opinião. Sou grato a todos que me deram conselhos; agradeço a todos. Mas, no final das contas, a pessoa certa para tomar esta decisão, a pessoa mais indicada para o fazer, sou eu".