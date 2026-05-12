Rio - O ala canadense Brandon Clarke, do Memphis Grizzlies, da NBA, morreu nesta terça-feira (12), aos 29 anos. O anúncio da morte do jogador levou o mundo do basquete ao luto e surpreendeu por ainda ser muito jovem. A causa do falecimento não foi divulgada oficialmente.
De acordo com jornal estadunidense "NBC Los Angeles", as autoridades vão investigar a morte e suspeitam de overdose. O portal diz que paramédicos do Corpo de Bombeiros da cidade atenderam a um chamado de emergência na tarde de segunda-feira (11), examinaram o atleta e o declararam morto.
Substâncias de uso controlado supostamente foram encontradas pela casa do jogador. Após o comunicado do falecimento, realizado através das redes sociais da Priority Sports, empresa que agenciava Clarke, foi a vez do Memphis Grizzlies lamentar o ocorrido em postagem também nas redes sociais.
"Nós estamos de coração partido com a perda de Brandon Clarke. Brandon era um colega de time incrível e uma pessoa ainda melhor. Seu impacto na organização e na comunidade de grande Memphis não vai ser esquecido. Nós expressamos nossas mais profundas condolências para sua família e pessoas queridas nesse momento tão difícil", publicou a franquia canadense.
Em nota, a NBA também se manifestou sobre a despedida do atleta: "Estamos devastados com a notícia do falecimento de Brandon Clarke. Como um dos membros mais antigos do Grizzlies, Brandon era um companheiro de equipe e líder querido, que jogava com enorme paixão e garra. Nossos pensamentos e condolências estão com a família, os amigos e a organização do Grizzlies".
O ala canadense foi draftado — recrutado do basquete universitário — pela equipe em 2019 e se manteve nos planos do time da elite do basquete norte-americano durante os sete anos seguintes. Porém, somente foi envolvido em duas partidas nesta temporada, visto que se tratava de lesões no joelho e na panturrilha, e ainda não havia entrado em quadra no ano de 2026.
No começo de abril deste ano, Brandon Clarke foi detido no Arkansas, nos Estados Unidos, acusado de quatro infrações: ultrapassagem indevida, fuga/excesso de velocidade, posse de substância controlada e tráfico de substância controlada.
A principal delas, "tráfico de substância controlada", se enquadra como tráfico de drogas. Porém, o entorpecente que estava em posse de Clarke não foi informado pelo Departamento do Xerife do Condado de Cross. A prisão aconteceu após o jogador tentar escapar das autoridades, movimento este que o enquadrou na infração de "fuga". O ala foi solto dias depois.
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