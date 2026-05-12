Canadense Brandon Clarke - Grant Burke / Getty Images via AFP

Canadense Brandon ClarkeGrant Burke / Getty Images via AFP

Publicado 12/05/2026 17:57

Rio - O ala canadense Brandon Clarke, do Memphis Grizzlies, da NBA, morreu nesta terça-feira (12), aos 29 anos. O anúncio da morte do jogador levou o mundo do basquete ao luto e surpreendeu por ainda ser muito jovem. A causa do falecimento não foi divulgada oficialmente.

De acordo com jornal estadunidense "NBC Los Angeles", as autoridades vão investigar a morte e suspeitam de overdose. O portal diz que paramédicos do Corpo de Bombeiros da cidade atenderam a um chamado de emergência na tarde de segunda-feira (11), examinaram o atleta e o declararam morto.

Substâncias de uso controlado supostamente foram encontradas pela casa do jogador. Após o comunicado do falecimento, realizado através das redes sociais da Priority Sports, empresa que agenciava Clarke, foi a vez do Memphis Grizzlies lamentar o ocorrido em postagem também nas redes sociais.

"Nós estamos de coração partido com a perda de Brandon Clarke. Brandon era um colega de time incrível e uma pessoa ainda melhor. Seu impacto na organização e na comunidade de grande Memphis não vai ser esquecido. Nós expressamos nossas mais profundas condolências para sua família e pessoas queridas nesse momento tão difícil", publicou a franquia canadense.



Em nota, a NBA também se manifestou sobre a despedida do atleta: "Estamos devastados com a notícia do falecimento de Brandon Clarke. Como um dos membros mais antigos do Grizzlies, Brandon era um companheiro de equipe e líder querido, que jogava com enorme paixão e garra. Nossos pensamentos e condolências estão com a família, os amigos e a organização do Grizzlies".



O ala canadense foi draftado — recrutado do basquete universitário — pela equipe em 2019 e se manteve nos planos do time da elite do basquete norte-americano durante os sete anos seguintes. Porém, somente foi envolvido em duas partidas nesta temporada, visto que se tratava de lesões no joelho e na panturrilha, e ainda não havia entrado em quadra no ano de 2026.

Envolvimento com tráfico de drogas



No começo de abril deste ano, Brandon Clarke foi detido no Arkansas, nos Estados Unidos, acusado de quatro infrações: ultrapassagem indevida, fuga/excesso de velocidade, posse de substância controlada e tráfico de substância controlada.

A principal delas, "tráfico de substância controlada", se enquadra como tráfico de drogas. Porém, o entorpecente que estava em posse de Clarke não foi informado pelo Departamento do Xerife do Condado de Cross. A prisão aconteceu após o jogador tentar escapar das autoridades, movimento este que o enquadrou na infração de "fuga". O ala foi solto dias depois.