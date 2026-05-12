Richarlison crê em convocação para a Copa - Ben Stansall / AFP

Richarlison crê em convocação para a CopaBen Stansall / AFP

Publicado 12/05/2026 13:20

Rio - Titular da seleção brasileira na última Copa, o atacante Richarlison, de 29 anos, viveu um ciclo mais complicado nos últimos quatro anos. Com lesões e instabilidade no Tottenham, ele perdeu o seu papel de protagonismo e não tem presença certa na lista de Carlo Ancelotti. Apesar disso, o Pombo tem confiança de estar presente na convocação da próxima segunda-feira (18).

"Ansioso, né? Acho que abri mão de muita coisa por aquela camisa (da seleção). Tô fazendo meu trabalho aqui no Tottenham, tô jogando, tô fazendo meus gols. Acho que vou estar na expectativa na TV", disse em entrevista à "ESPN".

Na temporada atual, Richarlison entrou em campo em 45 partidas, anotou 11 gols e deu cinco assistências. O Tottenham, sua equipe, está em situação delicada, lutando contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.

"Estou confiante, creio que posso estar dentro. E, se eu estiver, vou fazer o meu melhor com a camisa da seleção, como sempre fiz. Então, é isso. É continuar trabalhando forte aqui e segunda-feira estarei acompanhando na telinha com meus familiares", afirmou.

Richarlison também afirmou que estará junto com os torcedores na luta pelo hexa, caso não receba a oportunidade de fazer parte do grupo de convocados.

"Independente de estar ou não, ali tenho irmãos e companheiros. Sou um cara muito patriota. Então, vou estar sempre torcendo para o Brasil. Então, seja o que Deus quiser. Vamos acompanhar e claro que quero estar dentro, mas se eu não estiver claro que vou estar torcendo sempre. Mas, meu pensamento é positivo e é claro que eu quero estar lá", concluiu.