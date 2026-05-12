Richarlison crê em convocação para a CopaBen Stansall / AFP
Richarlison mostra confiança por convocação para a Copa: 'Abri mão de muita coisa'
Atacante, de 29 anos, viveu temporada difícil no Tottenham
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