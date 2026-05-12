Lionel Messi está no Inter Miami, mas não abandonou a cidade de Barcelona - Reprodução / Inter Miami

Lionel Messi está no Inter Miami, mas não abandonou a cidade de BarcelonaReprodução / Inter Miami

Publicado 12/05/2026 12:09

Lionel Messi ampliou o seu leque de negócios em Barcelona. O astro argentino comprou a antiga galeria comercial Via Wagner, imóvel histórico localizado na região do Parque Turó, em uma operação avaliada em 11,5 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões).



O edifício tem cerca de 4 mil metros quadrados e estava fechado desde 1993 por causa de disputas envolvendo dezenas de proprietários que possuíam 87 unidades, segundo a imprensa espanhol.



Projeto prevê reforma total



A aquisição foi feita pela Edificio Rostower, fundo imobiliário de Messi. A informação foi divulgada pela empresa Santomera Bay, responsável pela venda do imóvel.



"Quando um investidor da estatura e reconhecimento global de Leo Messi escolhe Barcelona, isso envia um sinal ao mercado internacional", afirmou a Santomera Bay.



A expectativa é de que o local passe por uma ampla renovação antes de voltar ao mercado. Depois da reforma, as unidades do prédio serão colocadas para aluguel e já há empresas interessadas. A ideia é transformar o espaço em um centro de escritórios com restaurantes.



Barcelona segue no centro dos negócios de Messi

