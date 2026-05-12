A partir de 2027, a Paramount poderá exibir a final da Libertadores ao vivoDivulgação / Paramount
A grande novidade é que, a partir da temporada que vem, a plataforma de streaming poderá exibir a final do torneio continental ao vivo - o que não aconteceu nas últimas decisões.
O negócio só avançou por causa de uma injeção de capital dos novos donos da Paramount, a Skydance, que segue com o desejo de comprar eventos esportivos. A empresa, inclusive, deve se fundir com a Warner Bros. Discovery em breve.
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