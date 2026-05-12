A partir de 2027, a Paramount poderá exibir a final da Libertadores ao vivo - Divulgação / Paramount

A partir de 2027, a Paramount poderá exibir a final da Libertadores ao vivoDivulgação / Paramount

Publicado 12/05/2026 11:48

Rio - A Paramount encaminhou acordo para transmitir a Libertadores de 2027 a 2030. O contrato, que tem tudo para ser assinado nos próximos dias, prevê 70 jogos exclusivos por ano. As informações são do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo.



A grande novidade é que, a partir da temporada que vem, a plataforma de streaming poderá exibir a final do torneio continental ao vivo - o que não aconteceu nas últimas decisões.



O negócio só avançou por causa de uma injeção de capital dos novos donos da Paramount, a Skydance, que segue com o desejo de comprar eventos esportivos. A empresa, inclusive, deve se fundir com a Warner Bros. Discovery em breve.

Além da Paramount, Globo e ESPN renovaram a transmissão da Libertadores até 2030.