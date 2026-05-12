Carol Barcellos na época em que estava na GloboReprodução / Instagram
SBT contrata ex-Globo para reforçar a equipe da Copa do Mundo
Ela foi anunciada nesta terça-feira (12)
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Uruguaio sofreu fratura na clavícula direita no fim de abril
Ator da série 'Ted Lasso' jogará profissionalmente por time dos Estados Unidos
A equipe disputa a USL Championship, competição de nível inferior à MLS
Seleções podem desfalcar Flamengo contra Coritiba
Apresentação da Seleção Brasileira está marcada para três dias antes do confronto
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A lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo vai ser anunciada no dia 18 de maio
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