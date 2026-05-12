Carol Barcellos na época em que estava na Globo - Reprodução / Instagram

Carol Barcellos na época em que estava na GloboReprodução / Instagram

Publicado 12/05/2026 22:47 | Atualizado 12/05/2026 22:48

Rio - O SBT contratou a jornalista Carlo Barcellos, que teve longa passagem pela Globo, para reforçar seu time na cobertura da Copa do Mundo. Ela foi anunciada nesta terça-feira (12).

Ela e Wallace Mendonça, o Neguerê, vão comandar o 'Balanço da Copa'. O apresentador, que estará ao lado de Carol, informou que este será um programa diário.

Na coletiva de apresentação, Carol Barcellos falou sobre o novo desafio: "Na verdade, eu vou morar em São Paulo durante 50 dias, estou chegando para esse projeto da Copa do Mundo. Durante 50 dias, vamos fazer muita coisa, a ideia é estar presente no pré-jogo, no intervalo e fechando o dia com o Balanço da Copa. A gente vai trazer tudo o que aconteceu na Copa durante o dia, os principais jogos, os principais resultados e vamos nos divertido também".

Carol Barcellos encerrou sua passagem de 20 anos pela Rede Globo em 2024 . O último trabalho pela emissora foi na cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, no meio daquele ano.

Carol chegou em 2004 como repórter do SporTV. Em 2007, passou a cobrir o dia a dia dos clubes do Rio de Janeiro para os telejornais da Globo. Na emissora, cobriu três Jogos Olímpicos (2016, 2021 e 2024) e três Copas do Mundo (2014, 2018, 2022). Como apresentadora, esteve à frente dos programas "Planeta Extremo", "Globo Esporte" e "Esporte Espetacular".