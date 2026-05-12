João Fonseca, de 19 anos, é o maior nome do tênis brasileiro na atualidade - Clive Brunskill / Getty Images via AFP

João Fonseca, de 19 anos, é o maior nome do tênis brasileiro na atualidade Clive Brunskill / Getty Images via AFP

Publicado 12/05/2026 19:55 | Atualizado 12/05/2026 20:03

Rio - Após ser eliminado na estreia do Masters 1000 de Roma, no último sábado (9), João Fonseca caiu para o 30º lugar no ranking da ATP. O tenista brasileiro, de 19 anos, foi ultrapassado pelo espanhol Rafael Jodar, algoz no Madrid Open, que assumiu a 29ª colocação.

João Fonseca e Rafael Jodar possuem a mesma idade e disputam o selo de jovem mais promissor do tênis mundial. O espanhol conseguiu ultrapassar o brasileiro após vencer o americano Leander Tien por 2 sets a 0, nesta terça-feira (12), e avançar às quartas de final do Masters 1000 de Roma.

No confronto pelo Madrid Open, João Fonseca foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4), 6/4 e 1/6, em 2h07min. O tenista carioca ficou irritado durante o jogo e chegou a quebrar sua raquete em um momento de fúria. Nem mesmo o apoio da torcida brasileira mudou o cenário.

Apesar da queda precoce na capital italiana, João Fonseca foi confirmado como um dos 32 cabeças de chave em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, que começará no próximo dia 24, em Paris. Ele também foi cabeça de chave no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada.