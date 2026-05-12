Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid Javier Soriano / AFP
"Sobre a entrevista coletiva convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nosso departamento jurídico está analisando cuidadosamente suas declarações e acusações", informou o Barça em comunicado.
"No momento, estas questões estão sendo analisadas e os próximos passos a serem tomados estão sendo avaliados", acrescentou a diretoria ‘blaugrana’, após Pérez anunciar que apresentará um dossiê sobre o assunto à Uefa.
"Não poderíamos imaginar, de verdade, que o Barcelona daria dinheiro para o chefe dos árbitros", disse Pérez.
A justiça está investigando supostos pagamentos do Barcelona a empresas pertencentes a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA).
O objetivo da investigação é descobrir se esses pagamentos poderiam ter sido usados para tentar obter vantagem esportiva, algo que o Barcelona nega, alegando que se tratava de pagamentos referentes a relatórios de arbitragem.
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