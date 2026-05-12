Rayan é um dos destaques do Bournemouth e já possui cinco gols marcados na Premier League - Divulgação/Bournemouth

Rayan é um dos destaques do Bournemouth e já possui cinco gols marcados na Premier LeagueDivulgação/Bournemouth

Publicado 12/05/2026 16:25

O bom momento vivido por Rayan no Bournemouth rendeu uma comparação curiosa no futebol inglês. Ex-atacante da seleção da Inglaterra e ídolo do Tottenham, Jermain Defoe comparou o estilo de jogo do brasileiro revelado pelo Vasco com Gareth Bale.



"Vou fazer uma afirmação ousada, mas ele me lembra o Gareth Bale. Ele é tão natural, é a coisa mais difícil no jogo correr por todo o campo e atrair a atenção dos adversários", afirmou o ex-atacante durante participação no programa "Monday Night Football", da Sky Sports.



Elogios ao estilo de jogo de Rayan



Além da comparação com o galês, seu ex-companheiro de Tottenham e multicampeão no Real Madrid, Defoe apontou três destaques no jovem atacante: força física, velocidade e capacidade de decisão no ataque do Bournemouth.



"Ele tem sido brilhante. É tão dinâmico, rápido, forte, nunca se esquiva de um duelo individual. Adoro jogadores assim. Eficiente na frente do gol, ele tem sido incrível. Este é um garoto que pode chegar ao próximo nível", disse.

Atacante vive expectativa de ir à Copa do Mundo



Rayan vem recebendo espaço e elogios no futebol inglês após boas atuações pelo Bournemouth. Diante do desempenho, foi convocado para a seleção brasileira para os amistosos de março e está na pré-lista de 55 jogadores enviadas à Fifa.



O atacante agradou tanto a Carlo Ancelotti que tem chance real de ir à Copa do Mundo. Ele está na disputa pela última vaga na convocação de 18 de maio com Andrey Santos, Neymar e Pedro, que corre por fora.





