Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, em entrevista coletiva nesta terça-feira (12) - Javier Soriano / AFP

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, em entrevista coletiva nesta terça-feira (12)Javier Soriano / AFP

Publicado 12/05/2026 15:48

Rio - O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, convocou entrevista coletiva nesta terça-feira (12) para se posicionar frente ao momento de instabilidade do clube. Um dos principais assuntos foi a briga entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni , sobre a qual o dirigente comentou, direcionando sua insatisfação ao funcionário que vazou o ocorrido para o público.

"Acho isso (a briga) muito errado. Acho ainda pior que tenham tornado público. Estou aqui há 26 anos, e em nenhum deles dois ou quatro jogadores não se envolveram em brigas. Mas isso fica dentro do clube. Quem trouxe o assunto à tona está fazendo isso porque está insatisfeito e acha que vai ser demitido", disse.

"Eles trocam socos e depois viram amigos. O vazamento é pior, acho que é pior. Não é a primeira vez que dois jogadores brigam. Eles brigam toda temporada porque são competitivos. A diferença aqui é que alguém falou sobre isso pela primeira vez, e sabemos quem foi", completou Pérez.



Em seguida, o presidente do Real Madrid fez duras críticas à imprensa local, alegando que o clube está sendo tratado como uma "ruína", por conta dos maus resultados desta temporada — Os merengues terminaram 2025/26 sem taças conquistadas. Florentino chegou, inclusive, a discutir com jornalistas presentes na entrevista.

"Preciso vir a público para frear tudo isso, porque não posso admitir, como presidente do Madrid, que existam pessoas nos meios de comunicação tentando se aproveitar porque neste ano não ganhamos La Liga ou a Champions", declarou.

"Faz menos de dois anos que ganhei uma La Liga e uma Champions, mas isso já foi esquecido. Agora dizem por aí que o Madrid é uma ruína, um caos. Como pode ser um caos se é o clube mais prestigiado do mundo e isso é reconhecido por todos?", concluiu o dirigente espanhol.

Além disso, Florentino Pérez relembrou uma denúncia grave sobre um escândalo de arbitragem envolvendo o Barcelona. O presidente prometeu enviar um dossiê à Uefa, referente a supostos pagamentos da diretoria do rival aos responsáveis pela arbitragem dos campeonatos espanhóis, entre 2011 e 2018.

"Há três anos descobrimos que estávamos enfrentando um caso de corrupção sem precedentes na história do futebol mundial. É o maior escândalo da história do futebol. É incompreensível que ainda estejamos vendo árbitros daquela época atuando em uma competição organizada pela La Liga (Campeonato Espanhol)", disse.

"Estamos preparando um dossiê importante que vamos apresentar imediatamente à Uefa para que ataque o problema pela raiz e resolva um caso que é importante para o bem do futebol mundial, como o chamado 'Caso Negreira' ", arrematou o presidente.



Florentino Pérez ainda anunciou novas eleições para o conselho administrativo do clube, reforçou o poder dos sócios, afirmou se considerar vítima de perseguição pela imprensa local e declarou estar com a saúde 100%, apesar das especulações: "Minha saúde é perfeita".