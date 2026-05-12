Federico Valverde em ação pelo Real Madrid, na Liga dos Campeões - Thomas Coex / AFP

Federico Valverde em ação pelo Real Madrid, na Liga dos CampeõesThomas Coex / AFP

Publicado 12/05/2026 13:43

Rio - A briga com Tchouaméni acabou custando caro para o uruguaio Federico Valverde no Real Madrid. Além da multa milionária e do traumatismo cranioencefálico , o volante parece ter "cavado sua própria cova" ao se envolver no conflito, como diz o jornal catalão "El Periódico", cuja apuração indica que o presidente Florentino Pérez decidiu colocá-lo à venda na próxima janela de transferências.

Segundo o periódico, a saída do uruguaio já é tratada pela diretoria como certa, a não ser que o novo treinador da equipe — provavelmente José Mourinho — peça a permanência do jogador. A decisão parece justa para os dirigentes, pois o próprio vestiário merengue já não defende Valverde, que era um dos capitães do time até então.

O veículo diz que, em investigação aberta pelo Real Madrid para entender a briga com o francês Aurélien Tchouaméni, grande parte do elenco apontou o volante uruguaio como o causador do conflito. Inclusive, supostamente mais de um jogador teria ficado satisfeito com o desfecho da confusão, que terminou com ele nocauteado.

Para a diretoria, a briga com o companheiro foi a gota d'água para Federico Valverde, que já havia sido pivô de desconfortos no ambiente, como quando questionou publicamente o então treinador Xabi Alonso. Mirando uma reformulação em larga escala após uma temporada sem títulos, o Real pode usar a transferência do uruguaio como um pontapé inicial nas mudanças.

Valverde é muito requisitado no mercado europeu e deve ser transferido por um valor considerável, que seria útil para a equipe merengue fazer contratações nesta janela. O clube prioriza reforçar a defesa, mas também pensa em contratar um meio-campo, principalmente em caso de saída do uruguaio. Sem contar, é claro, que o Real pretende fechar com um novo treinador em breve.