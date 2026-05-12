Julián Álvarez pelo Atlético de Madrid - AFP

Julián Álvarez pelo Atlético de MadridAFP

Publicado 12/05/2026 09:30 | Atualizado 12/05/2026 09:34

Rio - Finalista da Liga dos Campeões, o PSG já se movimenta buscando reforços para a próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", Julián Álvarez, de 26 anos, que defende o Atlético de Madrid é alvo da equipe de Luis Enrique.

"Até o fim da temporada e da final da Liga dos Campeões , o PSG não deve acelerar nenhuma movimentação na próxima janela de transferências. No entanto, os primeiros nomes para reforçar o projeto parisiense já começam a aparecer, entre eles Julián Álvarez, jogador que pode se tornar um dos principais protagonistas do mercado de verão. O clube parisiense tem o atacante do Atlético de Madrid entre seus alvos para fortalecer o ataque na próxima temporada", disse o diário.

Julián Álvarez deixou o Manchester City em 2024 rumo ao clube espanhol por algo em torno de 80 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões na cotação da época). Ele tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2030.

O Barcelona também tem interesse na contratação do argentino, que fez parte do elenco da seleção que conquistou a Copa do Mundo de 2022, mas atualmente a prioridade do clube catalão seria João Pedro, que defende o Chelsea.

Na atual temporada, Julián Álvarez, de 26 anos, entrou em campo pelo Atlético de Madrid em 49 partidas, anotou 20 gols e deu nove assistências.