Julián Álvarez pelo Atlético de MadridAFP
PSG entra na briga com o Barcelona por atacante campeão do mundo pela seleção argentina
Jogador, de 26 anos, defende o Atlético de Madrid
PSG entra na briga com o Barcelona por atacante campeão do mundo pela seleção argentina
Jogador, de 26 anos, defende o Atlético de Madrid
Musa do Cerro Porteño desabafa sobre relacionamentos: 'Cansei de estar sempre disponível'
Ana Paula Galli é bastante conhecida em seu país
Chelsea faz proposta para contratar Xabi Alonso, afirma jornal espanhol
Treinador, de 44 anos, está sem clubes desde que deixou o Real em janeiro
Cuiabano pode reforçar time alternativo do Vasco em jogo pela Copa do Brasil
Cruz-Maltino construiu vantagem importante em Belém
Flamengo quer Danilo, que avisa: 'Se tiver algum papel, a gente conversaria'
Meia deve deixar o Botafogo na próxima janela de transferâncias
Fluminense confia em Hulk para melhorar clima e fortalecer confiança do elenco
Atacante, de 39 anos, será importante também fora de campo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.