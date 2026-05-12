Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli (@anapaulagallioficial), está em uma nova fase da sua vida. A beldade contou que mudou sua postura em relação às pessoas no geral. A modelo afirmou que não deseja ser a pessoa que sempre cede para reestabelecer a paz.
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Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
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Musa do Olimpia, Ana Paula Galli - Reprodução / Instagram
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Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instaagram
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"A mensagem que quero transmitir é que não quero mais ser aquela que sempre cede ou perdoa. Estou entrando numa fase mais seletiva e menos tolerante com relacionamentos desgastantes", disse em entrevista ao site "Popular".
A beldade também falou sobre reciprocidade. Segundo ela, sua postura nas relações era de disponibilidade para pessoas que não a valorizavam.
"Cansei de estar sempre disponível para alguém que não valorizava meu esforço, meu tempo ou o afeto que eu oferecia", concluiu.