Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 12/05/2026 09:00

Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli (@anapaulagallioficial), está em uma nova fase da sua vida. A beldade contou que mudou sua postura em relação às pessoas no geral. A modelo afirmou que não deseja ser a pessoa que sempre cede para reestabelecer a paz.

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"A mensagem que quero transmitir é que não quero mais ser aquela que sempre cede ou perdoa. Estou entrando numa fase mais seletiva e menos tolerante com relacionamentos desgastantes", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade também falou sobre reciprocidade. Segundo ela, sua postura nas relações era de disponibilidade para pessoas que não a valorizavam.

"Cansei de estar sempre disponível para alguém que não valorizava meu esforço, meu tempo ou o afeto que eu oferecia", concluiu.