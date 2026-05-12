Xabi Alonso nos tempos de Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Xabi Alonso nos tempos de Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 12/05/2026 08:30

Inglaterra - Em busca de um treinador para a próxima temporada europeia, o Chelsea fez uma proposta pela contratação de Xabi Alonso, de 44 anos. O espanhol, que está sem clube desde que deixou o Real Madrid no começo do ano, está avaliando a oferta. As informações são do jornal espanhol "AS".

O clube londrino vem de uma temporada conturbada com duas demissões de treinador. Depois de conquistar o Mundial de Clubes no meio do ano passado, Enzo Maresca foi demitido no dia 1º de Janeiro. Ele dirigiu o clube inglês em 92 partidas no comando, com 55 vitórias, 16 empates e 21 derrotas.

Posteriormente, Liam Rosenior deixou o Chelsea no dia 22 de abril, depois do técnico fazer críticas públicas ao elenco depois de uma derrota para o Brighton por 3 a 0. Ele, que tinha vínculo até junho de 2032, acabou demitido.

Xabi Alonso foi demitido no dia 12 de janeiro, depois que o Real Madrid perdeu a final da Supercopa da Espanha para o Barcelona. Ele trabalhou no clube espanhol por pouco mais de sete meses. O treinador, de 4 anos, viveu seu melhor momento em 2024, quando foi campeão alemão pelo Bayer Leverkusen.