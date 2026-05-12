Xabi Alonso nos tempos de Real MadridDivulgação / Real Madrid
Chelsea faz proposta para contratar Xabi Alonso, afirma jornal espanhol
Treinador, de 44 anos, está sem clubes desde que deixou o Real em janeiro
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