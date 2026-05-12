Sergio Ramos pagará cerca de R$ 2,5 bilhões para se tornar proprietário do SevillaCristina Quicler / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Espanha - Sergio Ramos está próximo de selar a compra do Sevilla, clube que o revelou para o futebol. O zagueiro já tem um acordo com os principais acionistas do time e, inclusive, apresentou o cronograma de pagamento para fechar negócio. Agora, resta apenas a aprovação da transação pelo Conselho Superior do Esporte (CSD) e a assinatura do contrato.
Ele entrará com cerca de 450 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,5 bilhões) para se tornar proprietário. As informações são do jornal 'As'.
Além do investimento em ações, o defensor precisará realizar um aumento de capital significativo para aliviar os problemas econômicos da equipe. Outro ponto abordado é a ampliação do teto salarial, para evitar nova luta contra o rebaixamento. O Sevilla é o atual 13º colocado do Campeonato Espanhol.
Sergio Ramos está sem clube desde que deixou o Monterrey, do México, em dezembro do ano passado. No entanto, ainda não anunciou a aposentadoria dos gramados.