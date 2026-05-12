Cristo Fernández fechou com o El Paso Locomotive FCDivulgação/X @eplocomotivefc
Ator da série 'Ted Lasso' jogará profissionalmente por time dos Estados Unidos
A equipe disputa a USL Championship, competição de nível inferior à MLS
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