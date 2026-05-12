Nenê em treinamento durante sua segunda passagem pelo Vasco - Daniel Ramalho / CRVG

Nenê em treinamento durante sua segunda passagem pelo VascoDaniel Ramalho / CRVG

Publicado 12/05/2026 18:34

Rio - A CazéTV segue expandindo sua equipe de transmissão para a Copa do Mundo de 2026 e fechou com novos nomes de peso. De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, da "Folha de São Paulo", entre os principais destaques estão o meia Nenê, ídolo da torcida do Vasco, e o zagueiro Rodrigo Caio, que construiu uma história de títulos vestindo a camisa do Flamengo.

Ambos chegam para trazer análises táticas e a visão de quem possui vasta experiência nos gramados, somando-se ao time de comentaristas do canal. Além da dupla que brilhou no futebol carioca, a emissora também fechou a contratação de Ricardo Quaresma. Um dos grandes ícones do futebol português, o ex-atleta será responsável por acompanhar todos os detalhes da seleção de Portugal durante o torneio.

o canal acertou com o tetracampeão Romário, que atuará como setorista da seleção brasileira, e com Djalminha, que focará nos bastidores e conteúdos especiais sobre a Argentina, atual campeã do mundo. Além deles,, que atuará como setorista da seleção brasileira, e com Djalminha, que focará nos bastidores e conteúdos especiais sobre a Argentina, atual campeã do mundo.

A CazéTV será a única emissora no Brasil a exibir todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ao todo, serão 49 partidas exclusivas no canal.