Ben White é um dos destaques do Arsenal - Divulgação/Arsenal

Ben White é um dos destaques do ArsenalDivulgação/Arsenal

Publicado 12/05/2026 16:39

Rio - O Arsenal terá um desfalque importante para a final da Liga dos Campeões contra o PSG, no dia 31 de maio, em Budapeste. Os Gunners confirmaram nesta terça-feira (12) a lesão do zagueiro Ben White. O atleta sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho direito e está fora do restante da temporada.

O jogador sofreu a lesão no último domingo (10), na vitória do Arsenal sobre o West Ham, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. O zagueiro precisou ser substituído aos 28 minutos da primeira etapa e deixou o London Stadium com uma proteção no joelho.

Além de desfalcar o Arsenal, o atleta ligou o alerta para a seleção inglesa. O zagueiro já iniciou o processo de recuperação. Os Gunners não deram prazo para retorno, mas as chances de White disputar a Copa do Mundo são consideradas remotas.

Sem contar com o zagueiro, o Arsenal retorna a campo na próxima segunda-feira (18), contra o Burnley, em duelo que pode decidir o título do Campeonato Inglês. Isso porque o clube pode ser campeão em caso de tropeço do Manchester City contra o Crystal Palace, na próxima quarta-feira (13), e vitória dos Gunners na segunda.

Confira boletim médico do atleta:

"Após a partida de domingo contra o West Ham United, avaliações e análises de especialistas confirmaram que Ben White sofreu uma lesão significativa no ligamento medial do joelho, o que o deixará de fora do restante da temporada.

Nossa equipe médica está agora gerenciando o programa de recuperação e reabilitação de Ben, com todos totalmente focados em apoiar o objetivo de que Ben esteja pronto para o início de nossa pré-temporada."