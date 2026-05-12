O jogador Toni Kroos se aposentar dos gramados no meio de 2024 - Reprodução / Instagram

O jogador Toni Kroos se aposentar dos gramados no meio de 2024 Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2026 15:20

Ídolo do Real Madrid, Toni Kroos criticou o atual momento do clube merengue. Durante o podcast 'Einfach mal Luppen', produzido ao lado do irmão Felix Kroos, o ex-jogador afirmou que é inadmissível a seca de títulos vivida pela equipe espanhola.

"É muito difícil de engolir. Duas temporadas sem ganhar nada é uma coisa inaceitável no Real Madrid. Ponto final", disse o ex-jogador.

A última vez que o Real Madrid conquistou um troféu foi em agosto de 2024, após derrotar a Atalanta por 2 a 0 em jogo válido pela Supercopa da Europa. Na temporada 2023/24, o clube conquistou a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Desde então, não voltou a levantar taças.



Recentemente, o clube merengue foi derrotado pelo Barcelona por 2 a 0, resultado que definiu a equipe catalã como campeã antecipada do Campeonato Espanhol. Toni Kroos também comentou a atuação do Real no clássico:

"O resultado em campo foi consequência direta da situação interna ruim que o time atravessa. Talvez os jogadores até tivessem motivação para ganhar o clássico, mas isso, sozinho, não basta num jogo desse tamanho. Para mim, a derrota já parecia decidida antes mesmo do apito inicial", disse Kroos.

“Nunca tive tão pouca esperança durante um clássico. Honestamente, fiquei até aliviado quando o jogo acabou”, completou.

O Real Madrid retorna a campo na próxima quinta-feira (14), contra o Real Oviedo, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.