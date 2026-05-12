O técnico holandês Dick Advocaat, que classificou Curaçao para a Copa do Mundo de 2026 e depois deixou o cargo, está de volta ao comando da equipe, informou à AFP o presidente da federação de futebol local (FFK) nesta terça-feira (12).
Advocaat retorna à seleção caribenha depois de pedir demissão em fevereiro devido a questões de saúde da filha.
Três meses antes, sob comando do holandês de 78 anos, Curaçao garantiu uma vaga para disputar um Mundial pela primeira vez em sua história.
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