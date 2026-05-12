Dick Advocaat volta ao comando de Curaçao após três meses - Karim Jaafar / AFP

Dick Advocaat volta ao comando de Curaçao após três mesesKarim Jaafar / AFP

Publicado 12/05/2026 15:03

O técnico holandês Dick Advocaat, que classificou Curaçao para a Copa do Mundo de 2026 e depois deixou o cargo, está de volta ao comando da equipe, informou à AFP o presidente da federação de futebol local (FFK) nesta terça-feira (12).



Advocaat retorna à seleção caribenha depois de pedir demissão em fevereiro devido a questões de saúde da filha.



Três meses antes, sob comando do holandês de 78 anos, Curaçao garantiu uma vaga para disputar um Mundial pela primeira vez em sua história.



"Advocaat está de volta", escreveu à AFP o presidente da FFK, Gilbert Martina, em uma mensagem de texto nesta terça.