Graham Potter, técnico da Suécia

A Suécia divulgou nesta terça-feira (12) a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção está no Grupo F, ao lado de Tunísia, Japão e Holanda.

Os destaques da relação são os atacantes Alexander Isak, Viktor Gyökeres e Anthony Elanga.

No mata-mata, a Suécia pode encarar o Brasil caso ambos avancem em primeiro ou segundo de suas respectivas chaves. Isso porque os líderes dos Grupos C e F vão se enfrentar na fase 16 avos.

Os convocados da Suécia

. Goleiros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) e Jacob Widell Zetterström (Derby County);

. Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjallby) e Daniel Svensson (Borussia Dortmund);

. Meio-campistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Mattias Svanberg (Wolfsburg) e Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise);

. Atacantes: Taha Ali (Malmo), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge) e Ken Sema (Pafos).