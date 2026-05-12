Graham Potter, técnico da Suécia
Os destaques da relação são os atacantes Alexander Isak, Viktor Gyökeres e Anthony Elanga.
No mata-mata, a Suécia pode encarar o Brasil caso ambos avancem em primeiro ou segundo de suas respectivas chaves. Isso porque os líderes dos Grupos C e F vão se enfrentar na fase 16 avos.
Os convocados da Suécia
. Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjallby) e Daniel Svensson (Borussia Dortmund);
. Meio-campistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Mattias Svanberg (Wolfsburg) e Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise);
. Atacantes: Taha Ali (Malmo), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge) e Ken Sema (Pafos).
