Filipe Luís deixou o Flamengo no dia 3 de março - Mohamed Farag/Fifa

Filipe Luís deixou o Flamengo no dia 3 de março Mohamed Farag/Fifa

Publicado 12/05/2026 14:20

Rio - Sem clube desde que deixou o Flamengo em março, Filipe Luís, de 40 anos, está sendo avaliado pelo Fulham. De acordo com informações da "ESPN", o clube inglês pode perder Marcos Silva, que está em fim de contrato, e tem o brasileiro como uma das possibilidades.

O português recebeu uma proposta do Fulham por mais três temporadas, mas ainda não deu qualquer resposta oficial. Ele trabalha no futebol inglês há quase dez anos, mas vive a expectativa de um convite do Benfica, que deve perder José Mourinho para o Real Madrid.

Filipe Luis comandou o Flamengo em 101 jogos. No total, foram 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Ele assumiu a equipe profissional do Rubro-Negro no segundo semestre de 2024, após a demissão de Tite e deixou o clube em março. Sob seu comando, o clube carioca conquistou Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa Rei.

O staff de Filipe Luís trabalha com o desejo do treinador de assumir alguma equipe do futebol europeu. Seu nome já foi ventilado no Chelsea e também no Atlético de Madrid, clubes que o brasileiro defendeu como jogador.