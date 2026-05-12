Hansi Flick, técnico do BarcelonaJosep Lago / AFP
Flick critica Yamal por exibir bandeira palestina em celebração de título do Barcelona
Técnico não gostou da atitude do atacante, mas fez ressalva: 'Já é maior de idade'
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Clube inglês tem interesse na contratação de Filipe Luís, ex-Flamengo
Treinador, de 40 anos, está sem trabalhar desde março
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Renato Gaúcho completa dois meses no Vasco e ainda busca equilíbrio na defesa
Treinador conseguiu recolocar o time nos trilhos e sonha com Libertadores
Danilo se aproxima de ter Botafogo como clube pelo qual anotou mais gols na carreira
Jogador, de 25 anos, vive melhor fase desde que se profissionalizou
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