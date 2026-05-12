LeBron James jogou a sua 23ª temporada da carreira na NBA - Allen Berezovsky / AFP

LeBron James jogou a sua 23ª temporada da carreira na NBAAllen Berezovsky / AFP

Publicado 12/05/2026 17:30 | Atualizado 12/05/2026 17:32

Rio - LeBron James pode ter disputado a última partida da carreira. O astro, de 41 anos, fez 24 pontos na derrota do Los Angeles Lakers para o Oklahoma City Thunder por 115 a 110, que resultou na eliminação na segunda rodada dos playoffs da NBA. O jogador evitou cravar o futuro e não garantiu que retornará para a próxima temporada.

"Não sei o que futuro reserva para mim, honestamente. Assim como fiz no ano passado, quando perdemos para Minnesota (Timberwolves), vou me recuperar, ficar com a minha família e passar um tempo com eles. Quando a hora chegar, obviamente, vocês vão saber minha decisão", disse LeBron James, que evitou cravar a permanência na NBA.

Foi a 23ª temporada da carreira de LeBron James na NBA. Maior pontuador da história da liga americana de basquete, o astro também bateu o recorde de partidas e teve médias de 20.9 pontos, 6.1 rebotes e 7.2 assistências em 60 jogos disputados. Já nos playoffs, liderou o Lakers com médias de 23.2 pontos, 6.7 rebotes e 7.3 assistências.

Na temporada 2025/26, LeBron James viveu algo inédito em sua carreira: não foi a principal estrela de uma equipe. O astro perdeu o protagonismo para Luka Doncic e se tornou um coadjuvante. A chegada do astro esloveno, aliás, já indica o Lakers pensando no futuro sem o camisa 23. Nos playoffs, no entanto, coube ao ala liderar o time. Ele fez uma avaliação positiva do seu 23º ano.

"Não vejo meu ano como uma decepção, disso tenho certeza. Fui colocado em situações que nunca estive na minha carreira. Na minha vida, na verdade. Nunca fui uma terceira opção durante a minha vida. Passar por esse caminho, por esse tempo, dar um passo atrás no meu papel no time, algo inédito na minha carreira. E mesmo assim meus colegas de time deixarem que eu os liderasse em circunstâncias extremas, isso foi legal para mim, nesse estágio da minha carreira", afirmou.

Em fim de contrato com o Los Angeles Lakers, LeBron James será agente livre na próxima temporada e pode assinar contrato com outra franquia ou negociar novos termos com a equipe atual. Aos 41 anos, ele admite que a aposentadoria está cada vez mais perto e avalia o futuro ano após ano. O camisa 23 não sabe ainda se retornará para a próxima temporada.

"Pra mim, é tudo sobre o processo. Enquanto estiver amando os processos, vir para o ginásio cinco, seis horas antes do jogo para me preparar, poder dar meu máximo, me jogar nas bolas, fazer tudo o que é preciso para jogar, treinar, preparar meu corpo, minha mente... É tudo sobre amar os processos. Eu acho que o amor pelo jogo nunca vai embora. Mas os processos, para mim, são muito mais importantes que o jogo em si. Se eu deixar de amar os processos, meu amor pelo jogo diminui", afirmou.