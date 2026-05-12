Lance do gol do empate do Al-Hilal - Reprodução/YouTube Canal GOAT

Lance do gol do empate do Al-HilalReprodução/YouTube Canal GOAT

Publicado 12/05/2026 18:22

O goleiro Bento falhou no último lance e viu o Al-Hilal arrancar o empate com o Al-Nassr em 1 a 1, nesta terça-feira (12). Com o resultado, a definição do título do Campeonato Saudita foi adiada. O time do brasileiro, que também conta com Cristiano Ronaldo, seria campeão com a vitória.

O lance aconteceu aos 53 minutos do segundo tempo. Após cobrança de lateral na direção da área, Bento saiu do gol e se chocou com Iñigo Martínez. O brasileiro ainda tocou na bola, mas ela foi para trás e entrou. Al-Amri ainda tentou fazer o corte, mas não teve sucesso.

Veja como foi no vídeo abaixo:



Bento é um dos goleiros que está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. A lista final será anunciada na próxima segunda-feira, dia 18 de maio.

Situação na tabela

Al-Nassr lidera o Campeonato Saudita com 83 pontos e tem apenas mais um jogo para disputar na competição. Já o Al-Hilal aparece em segundo, com 78, e tem mais duas partidas para disputar.