Lionel Messi é jogador do Inter MiamiReprodução / Inter Miami
A remuneração garantida de US$ 28,3 milhões (cerca de R$ 139 milhões na cotação atual) que Messi recebe anualmente no Inter Miami CF permanece muito acima dos demais jogadores da liga norte-americana.
Esse valor não leva em conta outras fontes de renda do superastro argentino, como seu extenso portfólio de contratos de patrocínio ou sua opção de adquirir uma participação societária na franquia sediada na Flórida, à qual se juntou em meados de 2023.
O capitão da 'Albiceleste', atual vencedor da Chuteira de Ouro e MVP da liga, aos 38 anos, tem contrato com o time de Miami até o fim da temporada de 2028.
Seu salário lidera a lista publicada nesta terça-feira pela MLS Players Association.
O astro sul-coreano Son Heung-min, destaque do Los Angeles FC desde a temporada passada, mantém a segunda posição, com um montante anual de US$ 11,2 milhões (R$ 55 milhões).
Em terceiro lugar aparece o meio-campista argentino Rodrigo De Paul, companheiro de equipe de Messi no Inter Miami, com US$ 9,7 milhões (R$ 47,6 milhões).
O mexicano Hirving Lozano ocupa a quarta posição com US$ 9,3 milhões (R$ 45,67 milhões), apesar de estar atualmente afastado do elenco do San Diego FC nesta temporada.
Já o paraguaio Miguel Almirón, do Atlanta United FC, aparece em quinto, com US$ 7,9 milhões (R$ 38,8 milhões).
O colombiano James Rodríguez, do Minnesota United FC, faz sua primeira aparição na lista com um salário anual de US$ 684 mil (R$ 3,35 milhões), o que o torna o nono jogador mais bem pago da liga.
Esse valor pode até diminuir, já que o meia-atacante, que chegou à MLS em fevereiro, está prestes a deixar o clube no meio da temporada.
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