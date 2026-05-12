Charles do Bronx é um dos grandes nomes do Brasil no UFC atualmente(Foto: Reprodução/UFC)
Durante participação na transmissão do UFC 328, no último sábado (9), transmitido pela "Paramount+", o atual campeão "BMF" revelou ter ouvido informações informais de que a organização planeja realizar um evento em São Paulo no mês de outubro. Segundo o paulista, embora não tenha confirmação concreta, a possibilidade existe e ele já se colocou à disposição para integrar o card.
“Quando falo em descansar, nem sei, só estou pingando de um lado para o outro desde o título (BMF). Acredito que do nada podem me chamar, mas em agosto, setembro, outubro. Fiquei sabendo que vai ter (um evento do UFC) em São Paulo, em outubro. Não sei se é verdade, escutando pelo alto, mas quem sabe, se precisar de mim para lotar a casa de novo, pode me chamar”, declarou Do Bronx.
A fala ganha relevância porque, até aqui, o calendário do UFC para o primeiro semestre não contempla eventos no Brasil. Além disso, a organização priorizou mercados alternativos e novas praças, incluindo destinos inéditos como a Sérvia, o que fez muitos torcedores acreditarem que o país poderia ficar fora do roteiro em 2026.
Caso o rumor se confirme, a escolha por São Paulo marcaria uma mudança de rota em relação ao último evento brasileiro. Em outubro de 2025, o Ultimate realizou card no Rio de Janeiro, com Charles do Bronx como protagonista da noite.
Na ocasião, o ex-campeão dos leves retornou ao Brasil após mais de cinco anos atuando exclusivamente fora do país e entregou uma vitória importante diante de Mateusz Gamrot. O evento foi marcado por forte mobilização do público e demonstrou, mais uma vez, a força comercial do paulista no mercado nacional.
A disposição de Charles para liderar um possível card em São Paulo também não surpreende. Um dos atletas mais populares da história recente do UFC, o brasileiro segue em alta após conquistar o cinturão "BMF" e renovar contrato com a organização.
Por enquanto, tudo segue no campo dos rumores. Mas, se depender de Charles do Bronx, o UFC já teria nome de peso garantido para voltar a lotar uma arena brasileira em outubro.
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