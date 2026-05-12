Charles do Bronx é um dos grandes nomes do Brasil no UFC atualmente - (Foto: Reprodução/UFC)

Charles do Bronx é um dos grandes nomes do Brasil no UFC atualmente(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 12/05/2026 11:00

Mesmo sem confirmação oficial do UFC para um evento no Brasil em 2026, Charles do Bronx reacendeu o otimismo dos fãs brasileiros ao comentar rumores de bastidores sobre um possível card em solo nacional ainda este ano.



Durante participação na transmissão do UFC 328, no último sábado (9), transmitido pela "Paramount+", o atual campeão "BMF" revelou ter ouvido informações informais de que a organização planeja realizar um evento em São Paulo no mês de outubro. Segundo o paulista, embora não tenha confirmação concreta, a possibilidade existe e ele já se colocou à disposição para integrar o card.



“Quando falo em descansar, nem sei, só estou pingando de um lado para o outro desde o título (BMF). Acredito que do nada podem me chamar, mas em agosto, setembro, outubro. Fiquei sabendo que vai ter (um evento do UFC) em São Paulo, em outubro. Não sei se é verdade, escutando pelo alto, mas quem sabe, se precisar de mim para lotar a casa de novo, pode me chamar”, declarou Do Bronx.