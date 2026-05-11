Competição de Jiu-Jitsu chega à sua 12ª edição no estado e deve reunir centenas de atletas em busca das premiações(Foto: M8 Sports)
Organizada pela AJP Brasil, a competição chega à sua 12ª edição no estado e deve reunir atletas de diversos continentes em busca de pontos no ranking mundial e premiações em dinheiro. O circuito teve início em fevereiro, em Roma, passa no próximo fim de semana por Abu Dhabi e ainda terá etapas na Turquia, Rússia e China ao longo da temporada.
Considerado o principal evento da modalidade em solo brasileiro, o Grand Slam movimenta atletas profissionais, equipes e praticantes de diferentes faixas e categorias. As inscrições já estão abertas pelo site http://soucompetidor.com.br.
A edição carioca também deve provocar impacto direto na economia do estado. A expectativa é de aumento na circulação de turistas brasileiros e estrangeiros durante o período da competição, impulsionando setores como hotelaria, bares, restaurantes, transporte e comércio. O evento ainda gera empregos temporários ligados à operação, montagem de estrutura, segurança, arbitragem e serviços.
Além do aspecto esportivo, o Grand Slam mantém um trabalho voltado à inclusão social por meio de uma parceria entre a AJP Brasil e a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. Tradicionalmente, o evento oferece vagas para atletas oriundos de projetos sociais de lutas desenvolvidos em comunidades do estado, ampliando o acesso de crianças e jovens a uma competição internacional.
Um dos principais apoiadores da realização do Abu Dhabi Grand Slam Rio 2026 em solo fluminense, o deputado estadual Rafael Picciani destacou a importância do evento para o esporte, a economia e os projetos sociais ligados às lutas no estado. Segundo ele, a competição ajuda a movimentar diferentes setores e amplia oportunidades para jovens atletas de comunidades.
“Receber novamente o Abu Dhabi Grand Slam no Rio de Janeiro é importante para o esporte, para a economia e também para o lado social. O evento movimenta a cidade, gera empregos, atrai turistas e ainda cria oportunidades para muitos jovens de projetos sociais terem contato com uma competição internacional. A luta transforma vidas, abre caminhos e afasta crianças e adolescentes da violência. O Rio tem tradição nas artes marciais e precisa continuar valorizando esse potencial”, afirmou Rafael Picciani.
Outro diferencial é a entrada gratuita para o público. A organização espera lotar a Arena Carioca 1 durante os dois dias de disputas, que contarão com nomes importantes do jiu-jitsu brasileiro e atletas de diferentes países.
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