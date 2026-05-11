Competição de Jiu-Jitsu chega à sua 12ª edição no estado e deve reunir centenas de atletas em busca das premiações - (Foto: M8 Sports)

Competição de Jiu-Jitsu chega à sua 12ª edição no estado e deve reunir centenas de atletas em busca das premiações(Foto: M8 Sports)

Publicado 11/05/2026 08:00 | Atualizado 11/05/2026 15:37





Organizada pela AJP Brasil, a competição chega à sua 12ª edição no estado e deve reunir atletas de diversos continentes em busca de pontos no ranking mundial e premiações em dinheiro. O circuito teve início em fevereiro, em Roma, passa no próximo fim de semana por Abu Dhabi e ainda terá etapas na Turquia, Rússia e China ao longo da temporada.



Considerado o principal evento da modalidade em solo brasileiro, o Grand Slam movimenta atletas profissionais, equipes e praticantes de diferentes faixas e categorias. As inscrições já estão abertas pelo site O Rio de Janeiro vai receber, pelo 12º ano, um dos principais eventos do calendário internacional de jiu-jitsu. O Abu Dhabi Grand Slam Rio 2026 já tem data e local confirmados: será realizado nos dias 11 e 12 de julho, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste da capital fluminense.Organizada pela AJP Brasil, a competição chega à sua 12ª edição no estado e deve reunir atletas de diversos continentes em busca de pontos no ranking mundial e premiações em dinheiro. O circuito teve início em fevereiro, em Roma, passa no próximo fim de semana por Abu Dhabi e ainda terá etapas na Turquia, Rússia e China ao longo da temporada.Considerado o principal evento da modalidade em solo brasileiro, o Grand Slam movimenta atletas profissionais, equipes e praticantes de diferentes faixas e categorias. As inscrições já estão abertas pelo site http://soucompetidor.com.br