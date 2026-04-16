Lionel Messi em treinamento do Inter MiamiReprodução / Inter Miami
"A UE Cornellà anuncia que o jogador argentino e oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Leo Messi, formalizou a aquisição do clube, tornando-se o novo proprietário da instituição de Baix Llobregat", anunciou o clube da província da Catalunha.
"Essa transferência reforça os laços estreitos de Messi com o Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e dos talentos locais na Catalunha, uma ligação que começou em seus anos no FC Barcelona e se mantém desde então", destacou a equipe.
"A chegada de Leo Messi marca o início de um novo capítulo na história do clube, com o objetivo de impulsionar o crescimento esportivo e institucional, fortalecer suas bases e continuar investindo em talentos. O projeto é guiado por uma visão de longo prazo e um plano estratégico que combina ambição, sustentabilidade e uma forte conexão com suas raízes locais", completou o UE Cornellà.
O sonho de Messi em trabalhar com jovens após abandonar os gramados - ainda defende o Inter Miami e não anunciou um possível adeus - já vem de algum tempo e ficou ainda mais evidente em dezembro de 2025, quando organizou a Messi Cup, com oito das melhores equipes sub-16 do mundo: Newell's Old Boys, Inter de Milão, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City e Barcelona.
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