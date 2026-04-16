Lionel Messi em treinamento do Inter Miami - Reprodução / Inter Miami

Lionel Messi em treinamento do Inter MiamiReprodução / Inter Miami

Publicado 16/04/2026 17:18

Lionel Messi jamais escondeu sua paixão pela Espanha, em especial à região da Catalunha, onde deu os primeiros passos da brilhante carreira com a camisa do Barcelona e se tornou oito vezes o melhor do mundo. Para retribuir tudo o que viveu no país, o astro argentino se tornou proprietário do UE Cornellà, da terceira divisão, com a principal missão de descobrir e revelar novos talentos.



"A UE Cornellà anuncia que o jogador argentino e oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Leo Messi, formalizou a aquisição do clube, tornando-se o novo proprietário da instituição de Baix Llobregat", anunciou o clube da província da Catalunha.



"Essa transferência reforça os laços estreitos de Messi com o Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e dos talentos locais na Catalunha, uma ligação que começou em seus anos no FC Barcelona e se mantém desde então", destacou a equipe.

Apesar de ser pouco conhecido no cenário mundial, o UE Cornellà é um clube tradicional em Barcelona, fundado em 1951 e que sempre se destacou por sua forte academia de jovens e pela capacidade de competir em alto nível no futebol semiprofissional espanhol, tornando-se uma referência no desenvolvimento de jovens talentos.



E não são poucos os nomes de peso que passaram pelas categorias de base do UE Cornellà, como o ex-companheiro de Messi no Barcelona (onde também foi ídolo) e no Inter Miami, o lateral Jordi Alba, aposentado há sete meses, David Raya, atual goleiro do Arsenal, Gerard Martín, outro destaque no clube catalão, entre outros. Manter essa tradição é a ambição de La Pulga.



"A chegada de Leo Messi marca o início de um novo capítulo na história do clube, com o objetivo de impulsionar o crescimento esportivo e institucional, fortalecer suas bases e continuar investindo em talentos. O projeto é guiado por uma visão de longo prazo e um plano estratégico que combina ambição, sustentabilidade e uma forte conexão com suas raízes locais", completou o UE Cornellà.



O sonho de Messi em trabalhar com jovens após abandonar os gramados - ainda defende o Inter Miami e não anunciou um possível adeus - já vem de algum tempo e ficou ainda mais evidente em dezembro de 2025, quando organizou a Messi Cup, com oito das melhores equipes sub-16 do mundo: Newell's Old Boys, Inter de Milão, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City e Barcelona.