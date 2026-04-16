Alexander Manninger em ação pela Juventus, em 2010Joe Klamar / AFP
Ex-goleiro de Arsenal, Liverpool e Juventus morre após ter carro atingido por um trem
Alexander Manninger encerrou a carreira em 2017, aos 40 anos
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