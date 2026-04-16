Cristiano Ronaldo por pouco não é relacionado para jogo do Al-Nassr por problema médico - Divulgação / Al-Nassr

Cristiano Ronaldo por pouco não é relacionado para jogo do Al-Nassr por problema médicoDivulgação / Al-Nassr

Publicado 16/04/2026 13:09 | Atualizado 16/04/2026 13:35

desconforto estomacal e passou mal em campo, o que o fez ser substituído nos minutos finais e ir direto ao vestiário na vitória por 1 a 0 sobre o Al Ettifaq, pelo Campeonato Saudita.

Cristiano Ronaldo viveu um momento incomum pelo Al-Nassr, na quarta-feira (15). O atacante atuou come passou mal em campo, o que o fez ser substituído nos minutos finais e ir direto ao vestiário na vitória por 1 a 0 sobre o Al Ettifaq, pelo Campeonato Saudita.

Segundo o técnico Jorge Jesus, o craque português já não estava bem antes do confronto e chegou a ser dúvida. Nos últimos dias, inclusive, ficou fora dos treinos.



“Pensei em não relacioná-lo, não estava em boa forma. Ele estava com dores de estômago e uma sensação geral de fadiga. Quando o substituí, foi direto para o vestiário e vomitou”, explicou Jorge Jesus.



CR7 tem participação no gol da vitória



Apesar do mal-estar, Cristiano Ronaldo foi decisivo. Ele arriscou um chute de longa distância, obrigou o goleiro Marek Rodák a espalmar e, no rebote, Kingsley Coman marcou o único gol da partida.



O português ainda acertou a trave, mas passou em branco. Mesmo assim, soma 24 gols no campeonato.

