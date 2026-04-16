Cristiano Ronaldo por pouco não é relacionado para jogo do Al-Nassr por problema médicoDivulgação / Al-Nassr
Cristiano Ronaldo passa mal durante jogo: 'Direto para o vestiário e vomitou'
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