Vini Jr manda Bellingham calar a boca após ouvir reclamação por não tocar a bolaReprodução de TV / Movistar
Vini Jr discute com Bellingham em eliminação do Real Madrid: 'Cala a boca'
Bate-boca foi flagrado por câmera de emissora de TV e amplia crise no clube
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