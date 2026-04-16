Zico, durante o programa ’Mais Você’ transmitido nesta quinta-feira (16)Reprodução / TV Globo
"Depende do Neymar. Só o Neymar pode decidir a vida dele", disse, destacando que para o craque ser convocado, ele precisa estar jogando. "Infelizmente, nos últimos tempos, ele está tendo muita dificuldade em ter uma sequência de jogos. Eu sou fã dele, do jogador, quem não é? Ele tem que ser fã dele mesmo."
A convocação para a Copa do Mundo será feita em 18 de maio. O Brasil estreia na competição contra o Marrocos, no dia 13 de junho.
LEIA MAIS: Zico vê Pedro com vaga na Seleção: 'É o melhor disparado'
Zico opina sobre chances da Seleção na Copa
"Eu sou um cara otimista por natureza. Acredito que se os jogadores entenderem, compreenderem e aceitarem o comando que eles estão tendo hoje, a possibilidade é muito grande, porque esse treinador, eu conheci bem, joguei contra ele. É um cara de um conhecimento e adoração muito grande pelo jogador brasileiro. Ele sabe utilizar o jogador brasileiro", ressaltou.
"Que acreditem nele, confiem nele, porque é um dos maiores treinadores da história mundial. Competência total, e um cara muito sério, muito profissional", concluiu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.