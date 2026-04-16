Zico, durante o programa ’Mais Você’ transmitido nesta quinta-feira (16) - Reprodução / TV Globo

Zico, durante o programa ’Mais Você’ transmitido nesta quinta-feira (16)Reprodução / TV Globo

Publicado 16/04/2026 14:01

Rio — Zico, ídolo do Flamengo, opinou sobre as chances de Neymar ser convocado para a Copa do Mundo. Durante entrevista ao "Mais Você", da TV Globo, transmitida nesta quinta-feira (16), o ex-jogador afirmou que o camisa 10 só depende dele mesmo para estar na lista final do técnico Carlo Ancelotti.



"Depende do Neymar. Só o Neymar pode decidir a vida dele", disse, destacando que para o craque ser convocado, ele precisa estar jogando. "Infelizmente, nos últimos tempos, ele está tendo muita dificuldade em ter uma sequência de jogos. Eu sou fã dele, do jogador, quem não é? Ele tem que ser fã dele mesmo."

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A convocação para a Copa do Mundo será feita em 18 de maio. O Brasil estreia na competição contra o Marrocos, no dia 13 de junho.



LEIA MAIS: Zico vê Pedro com vaga na Seleção: 'É o melhor disparado' A convocação para a Copa do Mundo será feita em 18 de maio. O Brasil estreia na competição contra o Marrocos, no dia 13 de junho.

Zico opina sobre chances da Seleção na Copa

O ídolo de 73 anos também analisou a possibilidade da seleção brasileira vencer a Copa do Mundo e rasgou elogios a Ancelotti, afirmando que ele é um dos maiores treinadores da história.



"Eu sou um cara otimista por natureza. Acredito que se os jogadores entenderem, compreenderem e aceitarem o comando que eles estão tendo hoje, a possibilidade é muito grande, porque esse treinador, eu conheci bem, joguei contra ele. É um cara de um conhecimento e adoração muito grande pelo jogador brasileiro. Ele sabe utilizar o jogador brasileiro", ressaltou.



"Que acreditem nele, confiem nele, porque é um dos maiores treinadores da história mundial. Competência total, e um cara muito sério, muito profissional", concluiu.