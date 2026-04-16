Rio - Após a vitória de Miguel Pupo em Bells Beach, a Brazilian Storm chegou com tudo em Margaret River para a segunda etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) em 2026. Ao todo, seis dos oito representantes do país avançaram às oitavas de final. Entre eles, o atual campeão Yago Dora e os campeões mundiais Gabriel Medina e Italo Ferreira.
Atual campeão mundial, Yago Dora venceu o australiano Jacob Willcox por 13.67 a 12.93. A bateria ficou marcada por uma discussão entre os surfistas após o brasileiro reclamar de uma possível interferência do anfitrião. Yago chegou a reclamar com os juízes, que não consideraram o seu pedido. Mesmo assim, não impediu a vitória.
Campeão da etapa de Bells Beach, Miguel Pupo foi o último a entrar na água e usou a lycra amarela pela primeira vez. Ele bateu o australiano Morgan Cibilic por 12.83 a 6.90. Já o seu irmão Samuel, que foi o primeiro brasileiro a entrar em ação na segunda rodada, venceu o americano Cole Houshmand por 15.50 a 7.17.
Já entre os campeões mundiais, Gabriel Medina e Italo Ferreira levaram a melhor sobre o mexicano Alan Cleland e o marroquino Ramzi Boukhiam, respectivamente. Por outro lado, Filipe Toledo não teve a mesma sorte e foi derrotado pelo australiano George Pittar. Quem também ficou pelo caminho foi Alejo Muniz, que perdeu para o anfitrião Ethan Ewing.
Resultados da segunda rodada:
Cole Houshmand (EUA) 7.17 x Samuel Pupo (BRA) 15.50 Kanoa Igarashi (JAP) 15.23 x Eli Hanneman (HAV) 11.67 Jordy Smith (AFR) 9.47 x Liam O'Brien (AUS) 14.00 Barron Mamiya (HAV) 11.66 x Joel Vaughan (AUS) 12.67 Marco Mignot (FRA) 12.03 x Crosby Colapinto (EUA) 14.37 Griffin Colapinto (EUA) 14.10 x Jack Thomas (AUS) 10.94 Gabriel Medina (BRA) 13.16 x Alan Cleland (MEX) 8.50 Jack Robinson (AUS) 13.97 x Kauli Vaast (FRA) 13.60 Yago Dora (BRA) 13.67 x Jacob Willcox (AUS) 12.93 Connor O'Leary (JPN) 13.34 x Rio Waida (IND) 10.80 Filipe Toledo (BRA) 14.03 x George Pittar (AUS) 14.90 Leonardo Fioravanti (ITA) 12.00 x Seth Moniz (HAV) 11.34 Italo Ferreira (BRA) 13.47 x Ramzi Boukhiam (MAR) 13.33 Jake Marshall (EUA) 12.00 x João Chianca (BRA) 12.70 Ethan Ewing (AUS) 11.64 x Alejo Muniz (BRA) 7.93 Miguel Pupo (BRA) 12.83 x Morgan Cibilic (AUS) 6.90
Oitavas de final:
Samuel Pupo (BRA) x Kanoa Igarashi (JAP) Liam O'Brien (AUS) x Joel Vaughan (AUS) Crosby Colapinto (EUA) x Griffin Colapinto (EUA) Gabriel Medina (BRA) x Jack Robinson (AUS) Yago Dora (BRA) x Connor O'Leary (JAP) George Pittar (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA) Italo Ferreira (BRA) x João Chianca (BRA) Miguel Pupo (BRA) x Ethan Ewing (AUS)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.