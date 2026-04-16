Antony marcou, mas Betis foi eliminado na Liga Europa - Fred Tanneau / AFP

Antony marcou, mas Betis foi eliminado na Liga EuropaFred Tanneau / AFP

Publicado 16/04/2026 20:30 | Atualizado 16/04/2026 20:39

Rio - Após empatar por 1 a 1 em Portugal, o Real Betis foi goleado pelo Braga por 4 a 2, nesta quinta-feira (16), em Sevilha, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. O atacante brasileiro marcou um dos gols da partida, mas não conseguiu evitar a eliminação do time espanhol.

Antony abriu o placar para o Betis aos 12 minutos do primeiro tempo. Melhor na partida, o time espanhol ampliou com Ezzalzouli, aos 26. Na reta final da primeira etapa, o Braga descontou com Pau Victor e voltou para o jogo, que ficou novamente em aberto.

Na etapa final, o time português foi avassalador. Vitor Carvalho, Ricardo Horta e Jean-Baptiste Gorby fizeram os gols que decretaram a vitória de virada. Com o resultado, o Braga se classificou à semifinal e enfrentará o Freiburg, que levou a melhor sobre o Celta de Vigo.

Antony ainda sonha com uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O atacante brasileiro soma 40 jogos, 13 gols e nove assistências na temporada 2025/26 e o principal destaque do Betis, que ocupa o quinto lugar no Campeonato Espanhol.

Porto de Thiago Silva também é eliminado na Liga Europa

Diferentemente do Braga, o Porto não teve a mesma sorte e foi eliminado nas quartas de final da Liga Europa. Com um a menos desde os oito minutos do primeiro tempo por causa da expulsão do zagueiro Jan Bednarek, o time português foi derrotado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, por 1 a 0.

No jogo de ida, Porto e Nottingham Forest empataram por 1 a 1, em Portugal. Na partida de volta, a expulsão do zagueiro polonês comprometeu a equipe portuguesa, que perdeu com gol do meia inglês Gibbs-White, aos 12 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Thiago Silva, ex-Fluminense, jogou os 90 minutos.

Na semifinal da Liga Europa, o Nottingham Forest enfrentará o Aston Villa, também da Inglaterra. Na outra chave, o Braga encara o Freiburg, da Alemanha. Os jogos de ida estão previstos para o dia 30 de abril, enquanto as partidas de volta serão realizadas no dia 7 de maio.