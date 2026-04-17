Publicado 17/04/2026 00:00

Segue o líder! No primeiro encontro com a Nação nesta edição da Libertadores, o Flamengo goleou por 4 a 1 o Independiente Medellín e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo A. Com esse resultado, o Mengão também garantiu a melhor campanha da competição até o momento. Gols de Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro — Yony González, ex- Fluminense, descontou.

Jogando para mais de 55 mil presentes, o Fla começou o confronto pressionando. Prezando pela posse de bola, a equipe construiu suas principais oportunidades com muita troca de passes. A primeira chance clara veio logo aos três minutos. Depois de receber de Lucas Paquetá, Samuel Lino cruzou na medida para Carrascal, que entrava livre de marcação e perdeu uma chance clara, de frente pro gol.

Cerca de dez minutos depois, Ayrton Lucas avançou pela esquerda e achou um bom passe para Paquetá, na entrada da área. O meia dominou e acertou uma bonita finalização para abrir o placar no Maracanã. Na sequência, Arrascaeta cobrou falta da entrada da área e parou na boa defesa do goleiro. No minuto seguinte, Samuel Lino achou um grande cruzamento para o camisa 10, que cabeceou livre de marcação e a bola carimbou a trave, antes de se perder pela linha de fundo.

No entanto, apesar do domínio rubro-negro, a equipe colombiana chegou ao empate com Yony González, após Carrascal perder a bola no meio de campo. A reação veio rápido. Menos de cinco minutos depois, Arrascaeta cruzou na medida para Bruno Henrique deixar o Mengão em vantagem.

Após o intervalo, Bruno Henrique aproveitou para retribuir a assistência de Arrascaeta e serviu seu companheiro, logo aos 3 minutos. Depois de receber um lançamento do uruguaio, o camisa 27 demorou para finalizar e devolveu para o meia, que chegou batendo de primeira e ampliou o placar no Maraca. Com a vantagem, o Mengão administrou o restante da partida e voltou a marcar com Pedro, no último lance da partida.