Hansi Flick renovou com o Barcelona - Divulgação / Barcelona

Hansi Flick renovou com o BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 12/05/2026 12:23

Rio - Bicampeão espanhol pelo Barcelona, Hansi Flick, de 61 anos, confirmou que ampliou seu vínculo com o clube catalão até junho de 2028. O alemão tinha contrato até o fim da próxima temporada europeia, mas decidiu continuar um período mais na equipe.

"Estou muito feliz, vou assinar um novo contrato com o Barça. Vamos continuar até 2028 e, se tudo correr bem, decidiremos se renovaremos por mais um ano", disse em coletiva nesta terça-feira (12).

Flick chegou ao Barcelona em 2024 e além dos dois títulos do Campeonato Espanhol, ele conquistou também duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei. Na Liga dos Campeões foi semifinalista na edição passada e na atual foi eliminado nas quartas de final.

Antes do Barça, Flick trabalhou no Bayern. Seu maior título foi a Liga dos Campeões de 2020. Pelo clube alemão, o treinador também foi bicampeão alemão e conquistou o Mundial de Clubes.