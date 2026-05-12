Hansi Flick renovou com o BarcelonaDivulgação / Barcelona
Flick confirma e celebra renovação com o Barcelona até 2028: 'Muito feliz'
Treinador, de 61 anos, chegou ao clube em 2024
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