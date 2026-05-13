Thiago Silva tem chances de ser convocado - Divulgação / Porto

Thiago Silva tem chances de ser convocadoDivulgação / Porto

Publicado 13/05/2026 08:00

Rio - O treinador Carlo Ancelotti abordou alguns nomes que podem estar na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo na próxima segunda-feira (18). Um nome citado pelo comandante foi Thiago Silva, que trabalhou com ele no PSG. O italiano não descartou a possibilidade do veterano ser convocado.

"Thiago Silva está nos planos, sim. Ele vem jogando muito bem, conquistou o Campeonato Português e está em ótima forma física. Líderes são importantes. Felizmente, este elenco tem líderes muito respeitados. Líderes que não falam muito, mas dão um bom exemplo, como Alisson, Casemiro, Marquinhos e Raphinha. Nesse sentido, o elenco está em boas mãos", disse em entrevista ao "The Guardian".

Thiago Silva esteve presente nas últimas quatro Copas do Mundo, sendo titular em três. Porém, no atual ciclo, o veterano, de 41 anos, não recebeu oportunidades com nenhum dos treinadores da seleção brasileira.

Depois de atuar pelo Fluminense por um ano e meio, entre 2024 e 2025, Thiago Silva voltou ao futebol europeu e se sagrou campeão nacional pelo Porto na última temporada.