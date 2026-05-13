Agressor (no detalhe) perseguiu Torreira em shopping antes de atacá-lo

Um passeio ao shopping de Lucas Torreira virou caso de polícia na Turquia. O volante uruguaio ex-Arsenal e atualmente no Galatasaray foi perseguido e agredido por um homem de 39 anos, que acabou preso.
Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o jogador foi agredido com socos e ficou com escoriações no rosto.
"Pensei que a pessoa se aproximou de mim porque queria tirar uma foto, mas depois que ele chegou, de repente desferiu um soco no lado esquerdo da minha cabeça. Não entendi o que estava acontecendo. Tentei me proteger, e nesse momento, meu motorista e meu amigo vieram até mim para me proteger e afastar a pessoa. Eles nos separaram, e depois disso, a pessoa tentou fugir entrando em um táxi", disse torreira à CNN da Turquia.
Caso de ciúme seria o motivo da agressão

O episódio teria ocorrido na terça-feira (12), no distrito de Beyoglu em Istambul. Torreira formalizou uma denúncia por lesão corporal dolosa e em depoimento disse que o homem já o havia ameaçado pelas redes sociais.
Em depoimento às autoridades, o suspeito afirmou que acreditava que o uruguaio estava envolvido com uma mulher com quem ele mantinha contato pelas redes sociais. Já o meio-campista alegou ela é sua companheira.
Ainda segundo a imprensa turca, a mulher não tem qualquer relacionamento com o suspeito e já havia obtido medida protetiva de 45 dias contra ele.