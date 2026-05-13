Neuer é um dos maiores jogadores da história do Bayern de Munique - Ronny Hartmann / AFP

Neuer é um dos maiores jogadores da história do Bayern de MuniqueRonny Hartmann / AFP

Publicado 13/05/2026 13:32

Alemanha - Neuer está muito próximo de renovar contrato com o Bayern de Munique até 2027. A tendência é que o acordo seja assinado até sábado (16). As informações são da 'Sky Sports'.

Aos 40 anos, o goleiro terá uma redução salarial no novo vínculo. Atualmente, ele recebe cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões) brutos por temporada.

Neuer é um dos maiores jogadores da história do Bayern de Munique. Ele está no clube desde 2011.

Por lá, conquistou o Mundial de Clubes (2), a Liga dos Campeões (2), a Supercopa da Uefa (2), o Campeonato Alemão (13), a Taça da Alemanha (5) e a Supertaça da Alemanha (7). Além disso, em 2014, sagrou-se campeão do mundo com a seleção alemã.