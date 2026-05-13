Kaio Jorge em treino da seleção brasileira em 2025 - Rafael Ribeiro/CBF

Kaio Jorge em treino da seleção brasileira em 2025Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 13/05/2026 13:49

Belo Horizonte - Kaio Jorge revelou como soube que está na pré-lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Em entrevista na zona mista do Mineirão depois da vitória sobre o Goiás por 1 a 0, pela Copa do Brasil, o atacante contou que recebeu a notícia do Executivo de Futebol da Raposa, Bruno Spindel, que não o encontrou e precisou enviar uma mensagem.

"Fiquei muito feliz com a notícia, quem me avisou foi o Bruno Spindel. Estava no clube, mesmo assim ele não me achou, me mandou uma mensagem", contou Kaio Jorge, autor do gol da vitória.

"Fiquei feliz, é um trabalho que vem acontecendo desde que cheguei ao Cruzeiro. Espero continuar dando meu melhor, porque sei que se for da vontade de Deus, estarei nessa convocação", completou.

O centroavante foi convocado por Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, que aconteceram em setembro de 2025, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Naquela época, ele foi acionado durante a vitória da seleção brasileira sobre o Chile por 3 a 0, no Maracanã. No entanto, precisou ser cortado por causa de lesão e foi desfalque na derrota para a Bolívia por 1 a 0, fora de casa.

A lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será divulgada na próxima segunda-feira, dia 18 de maio.

