Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / Getty Images via AFP
'Estamos prontos', diz Infantino a menos de um mês da Copa do Mundo
Presidente da Fifa mostrou estar ansioso para o início do torneio internacional
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Momento dos goleiros vira dor de cabeça para Ancelotti e Seleção
Além de incerteza sobre Alisson, os reservas imediatos não vivem boa fase por seus clubes
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Dick Advocaat, responsável pela classificação inédita da seleção caribenha, retorna ao cargo para a disputa do Mundial
Possível rival do Brasil, Suécia divulga convocados para a Copa do Mundo
Seleções podem se encontrar na fase 16 avos, a primeira do mata-mata
Ex-Fluminense, Thiago Silva está em pré-lista da seleção brasileira para a Copa
Zagueiro de 41 anos ainda sonha em disputar o torneio pela última vez
Estêvão fica fora da pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo 2026
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