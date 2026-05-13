Irritado, Jorge Jesus gesticula em direção a Bento e sai andando antes de cumprimentar o goleiro - Reprodução de vídeo

Irritado, Jorge Jesus gesticula em direção a Bento e sai andando antes de cumprimentar o goleiro Reprodução de vídeo

Publicado 13/05/2026 10:51 | Atualizado 13/05/2026 10:56

falha grotesca ao sair para cortar a bola e deixá-la entrar

Bento foi decisivo, mas de maneira negativa, para o adiamento da comemoração pelo título do Campeonato Saudita para o Al-Nassr. A no gol de empate em 1 a 1 do Al-Hilal , no último lance, irritou muito o técnico Jorge Jesus, que não quis cumprimentá-lo.

Após o apito final do empate entre Al-Nassr e Al-Hilal, ontem, pela 32ª rodada do Campeonato Saudita, Jorge Jesus não cumprimentou o goleiro Bento.



Na saída de campo, o brasileiro falou com todos os companheiros, mas o treinador português passou direto e ainda gesticulou em… pic.twitter.com/WTLMFuqHgs — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 13, 2026

Vídeos que circulam pela internet e foram gravados por torcedores flagraram a reação. É possível ver o português dentro de campo, após a partida, reclamando sozinho.



Bento recebe apoio de membros da comissão técnica e caminha em direção a Jorge Jesus, que sai andando sem olhar para o brasileiros e faz um gesto de irritação com a mão. Na coletiva de imprensa, o técnico não escondeu a sua irritação pelo lance bobo que definiu o empate.



"Hoje, no nosso vestiário, ao invés de estarmos a festejar o campeonato, estávamos tristes, ainda sabendo que podemos ser campeões, mas por não termos decidido. De ter decidido o jogo na última jogada, uma jogada fácil entre o Bento e o Iñígo, nem havia um jogador do Al Hilal (no lance)...", lamentou.



Assim como o português, a reação de Cristiano Ronaldo após o gol sofrido pelo Al-Nassr também foi gravada. Mas o craque mostrou-se incrédulo pelo que havia acontecido.





Como fica a tabela do Campeonato Saudita



O gol sofrido por Bento impediu o título antecipado do clube. Agora, a definição pode ficar para a última rodada. Isso porque, antes do último jogo do Campeonato Saudita, o Al-Hilal, segundo colocado, ainda disputa uma duelo atrasado com o Neom SC no sábado (16).

Se ganhar, ficará a apenas dois pontos do líder (83 a 81). Entretanto, o Al-Nassr pode ser campeão sem precisar jogar, caso o rival tropece.