Joshua conquistou o cinturão dos moscas contra Pantoja, em luta que o brasileiro se lesionou (Foto: Reprodução/UFC)
O campeão de Mianmar ampliou seu momento de ascensão ao nocautear Tatsuro Taira no co-main event do card do último sábado (9), consolidando sua primeira defesa de título na divisão dos moscas. Após o triunfo, Joshua Van participou da coletiva de imprensa e aproveitou para responder à narrativa que ainda cerca sua conquista do cinturão.
Parte da comunidade do MMA sustenta que sua vitória sobre Alexandre Pantoja, em dezembro do ano passado, ficou marcada pela lesão sofrida pelo brasileiro ainda nos primeiros instantes da luta, fator que comprometeu drasticamente o desempenho do então campeão.
Visivelmente incomodado com esse discurso, Joshua Van respondeu em tom provocativo ao ser questionado sobre uma possível revanche com o carioca.
“É melhor você (Pantoja) ir tomar um pouco de leite, cara”, ironizou o campeão, em referência direta à fratura no braço sofrida pelo brasileiro no primeiro encontro.
Apesar da provocação, o lutador deixou claro que vê com bons olhos uma nova luta contra o ex-campeão. A revanche é considerada um dos cenários mais naturais para a divisão, especialmente pelo contexto controverso do primeiro combate.
“Não sei (quando vou lutar de novo). Eu tenho que conversar com minha equipe, ver o que está rolando. Talvez me recuperar (fisicamente) um pouco e coisas assim… Então, pelo menos, mais uma (luta) até o fim deste ano”, afirmou.
Aos 24 anos, Joshua Van segue consolidando sua posição como uma das principais promessas do UFC. Além do cinturão, o atleta alcançou sua sétima vitória consecutiva na organização e já ocupa um lugar de destaque na história recente da categoria.
Com isso, Van agora possui a terceira maior sequência de triunfos da história dos moscas no UFC, atrás apenas de Pantoja, que acumulou oito vitórias seguidas, e da lenda Demetrious Johnson, recordista absoluto com 13.
Caso o Ultimate confirme a revanche ainda em 2026, o duelo entre Joshua Van e Alexandre Pantoja deve servir não apenas como nova disputa de cinturão, mas também como oportunidade para encerrar qualquer dúvida remanescente sobre a legitimidade do atual campeão no topo da divisão.
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