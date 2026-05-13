Joshua conquistou o cinturão dos moscas contra Pantoja, em luta que o brasileiro se lesionou - (Foto: Reprodução/UFC)

Joshua conquistou o cinturão dos moscas contra Pantoja, em luta que o brasileiro se lesionou (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 13/05/2026 10:00

Após defender com sucesso o cinturão peso-mosca no UFC 328, Joshua Van já parece mirar seu próximo compromisso: uma aguardada revanche contra o brasileiro Alexandre Pantoja.



O campeão de Mianmar ampliou seu momento de ascensão ao nocautear Tatsuro Taira no co-main event do card do último sábado (9), consolidando sua primeira defesa de título na divisão dos moscas. Após o triunfo, Joshua Van participou da coletiva de imprensa e aproveitou para responder à narrativa que ainda cerca sua conquista do cinturão.



Parte da comunidade do MMA sustenta que sua vitória sobre Alexandre Pantoja, em dezembro do ano passado, ficou marcada pela lesão sofrida pelo brasileiro ainda nos primeiros instantes da luta, fator que comprometeu drasticamente o desempenho do então campeão.



Visivelmente incomodado com esse discurso, Joshua Van respondeu em tom provocativo ao ser questionado sobre uma possível revanche com o carioca.



“É melhor você (Pantoja) ir tomar um pouco de leite, cara”, ironizou o campeão, em referência direta à fratura no braço sofrida pelo brasileiro no primeiro encontro.