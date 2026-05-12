Tico Conceição vem crescendo junto do Outboxing Fight Night (Foto: @pritessafotografia & @welcomemaguila)
Mais do que organizar lutas, o OFN criou um ambiente onde atletas em ascensão conseguem ser vistos, valorizados e apresentados ao público dentro de uma estrutura profissional. Em um meio onde muitos eventos ainda funcionam de maneira improvisada, o Outboxing Fight Night aposta justamente no caminho oposto: organização, respeito ao atleta e foco total na nobre arte.
Esse movimento aparece diretamente no card do Outboxing Fight Night 3, marcado para o dia 16 de maio, em Rio Claro (SP). A edição reúne atletas em diferentes momentos da carreira, mas com algo em comum: todos enxergam o evento como uma oportunidade real de crescimento dentro do Boxe profissional.
Um dos exemplos é Rafael Bombonatti, invicto e em ascensão no peso-médio. Com apenas 25 anos, ele chega ao OFN 3 vivendo uma fase de afirmação na carreira e já tratando o evento como parte importante desse processo. “Acho que a Outboxing veio para revolucionar o cenário, dando suporte e fazendo eventos diferenciados”, disse
Outro nome que simboliza esse crescimento é Jhonatan “Tico” Conceição, que ganhou destaque após vitórias nas duas primeiras edições e hoje aparece como um dos atletas associados à evolução do evento. Sua trajetória representa exatamente o tipo de oportunidade que o Outboxing Fight Night busca proporcionar: espaço para atletas mostrarem seu potencial dentro de um palco capaz de gerar visibilidade real.
Mais um caso é o de Thais Duarte, que começou no Boxe de forma despretensiosa após a pandemia e hoje integra o card do OFN 3. Sua trajetória representa o tipo de história que o evento vem abraçando: pessoas que transformaram a própria vida através do esporte e agora encontram espaço para mostrar evolução dentro do ringue.
Até mesmo estreantes como Eduardo “Maguila” Martins e atletas mais experientes, como Filipe Maldonado, ajudam a mostrar a diversidade de trajetórias presentes no evento. O OFN funciona como um ponto de encontro entre quem está começando, quem busca consolidação e quem tenta escrever um capítulo de sucesso dentro da modalidade.
Contagem regressiva para o Outboxing Fight Night 3
Faltando poucos dias para o OFN 3, a exceptiva cresce em relação ao grande card, que terá disputa de cinturão e a promessa de mais uma noite marcada por intensidade, estratégia e respeito aoBoxe. Tudo com transmissão ao vivo para todo o Brasil através do YouTube@outboxing.official.
Na luta principal, Nelbe Jacundino vai subir ao ringue para defender o título brasileiro cruzador de Boxe contra Michel Silva, em um confronto previsto para dez rounds e repleto de expectativa. Já no co-main event, Jhonatan “Tico” Conceição e Demison Rodrigues medirão forças pela divisão dos médios.
CARD COMPLETO:
Outboxing Fight Night 3
Sábado, 16 de maio de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official
Card principal
Cinturão cruzador: Nelbe Jacundino x Michel “Vereador” Silva
Peso-médio: Jhonatan “Tico” Conceição x Demison Rodrigues
Peso-super-pena: Demeson “Pendragon” dos Santos x Robson “O Brabo” Pinheiro
Peso-médio: Dan Bastiere x Mirela Vargas
Card preliminar
Peso-médio: Rafael “Head Hunter” Bombonatti x Filipe Maldonado
Peso-super-meio-médio: Eduardo “Maguila” Martins x Diego “Ulfer” Gomes
Peso-super-pena: Julia Vitória x Thais Duarte
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