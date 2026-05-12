Tico Conceição vem crescendo junto do Outboxing Fight Night - (Foto: @pritessafotografia & @welcomemaguila)

Tico Conceição vem crescendo junto do Outboxing Fight Night (Foto: @pritessafotografia & @welcomemaguila)

Publicado 12/05/2026 08:00 | Atualizado 12/05/2026 12:47

Durante anos, muitos talentos do Boxe brasileiro ficaram restritos às academias de bairro, aos torneios amadores e aos pequenos eventos sem visibilidade. Entre treinos duros, rotina limitada e poucas oportunidades, diversos atletas acabavam estacionando antes mesmo de alcançar o cenário profissional. Nos últimos anos, porém, o Outboxing Fight Night vem mudando essa lógica ao se consolidar como uma verdadeira vitrine para novos nomes da modalidade.



Mais do que organizar lutas, o OFN criou um ambiente onde atletas em ascensão conseguem ser vistos, valorizados e apresentados ao público dentro de uma estrutura profissional. Em um meio onde muitos eventos ainda funcionam de maneira improvisada, o Outboxing Fight Night aposta justamente no caminho oposto: organização, respeito ao atleta e foco total na nobre arte.



Esse movimento aparece diretamente no card do Outboxing Fight Night 3, marcado para o dia 16 de maio, em Rio Claro (SP). A edição reúne atletas em diferentes momentos da carreira, mas com algo em comum: todos enxergam o evento como uma oportunidade real de crescimento dentro do Boxe profissional.



Um dos exemplos é Rafael Bombonatti, invicto e em ascensão no peso-médio. Com apenas 25 anos, ele chega ao OFN 3 vivendo uma fase de afirmação na carreira e já tratando o evento como parte importante desse processo. “Acho que a Outboxing veio para revolucionar o cenário, dando suporte e fazendo eventos diferenciados”, disse



Outro nome que simboliza esse crescimento é Jhonatan “Tico” Conceição, que ganhou destaque após vitórias nas duas primeiras edições e hoje aparece como um dos atletas associados à evolução do evento. Sua trajetória representa exatamente o tipo de oportunidade que o Outboxing Fight Night busca proporcionar: espaço para atletas mostrarem seu potencial dentro de um palco capaz de gerar visibilidade real.



Mais um caso é o de Thais Duarte, que começou no Boxe de forma despretensiosa após a pandemia e hoje integra o card do OFN 3. Sua trajetória representa o tipo de história que o evento vem abraçando: pessoas que transformaram a própria vida através do esporte e agora encontram espaço para mostrar evolução dentro do ringue.



Até mesmo estreantes como Eduardo “Maguila” Martins e atletas mais experientes, como Filipe Maldonado, ajudam a mostrar a diversidade de trajetórias presentes no evento. O OFN funciona como um ponto de encontro entre quem está começando, quem busca consolidação e quem tenta escrever um capítulo de sucesso dentro da modalidade.