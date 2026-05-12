Iniciativa busca capacitar novos profissionais para atuar diretamente no acompanhamento físico de atletas - (Foto: Reprodução)

Iniciativa busca capacitar novos profissionais para atuar diretamente no acompanhamento físico de atletas(Foto: Reprodução)

Publicado 12/05/2026 07:00 | Atualizado 12/05/2026 20:08

A preparação física de atletas de alto rendimento vai muito além do treinamento técnico e do condicionamento cardiovascular. Em esportes de contato, como MMA, Jiu-Jitsu, Boxe e Muay Thai, a recuperação muscular e a prevenção de lesões têm papel determinante no desempenho, tornando a massoterapia esportiva uma ferramenta estratégica dentro das equipes multidisciplinares.



Pensando nesse cenário, a Secretaria Municipal de Esporte do Rio de Janeiro, em parceria com a Academia Brasileira em Saúde (ABRAS), abriu inscrições para um curso gratuito de massoterapia esportiva. A iniciativa busca capacitar novos profissionais para atuar diretamente no acompanhamento físico de atletas, com foco em recuperação muscular, reabilitação e manutenção da performance esportiva.

A apresentação oficial da formação acontecerá no próximo sábado (16), às 9h, no Club Municipal da Tijuca. Para participar do processo, os interessados precisam realizar uma pré-inscrição online (clicando neste link) e comparecer ao local no dia do lançamento portando documento de identidade para validação da vaga.A formação será conduzida por profissionais especializados da ABRAS, incluindo fisioterapeutas e técnicos da área. O conteúdo do curso será direcionado para técnicas aplicadas à rotina esportiva, contemplando estratégias de alívio muscular, aceleração da recuperação pós-treino e suporte preventivo contra lesões recorrentes, demandas comuns em modalidades de alta exigência física, como nas artes marciais.Ao comentar a iniciativa, o subsecretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro, Marcelo Arar, destacou a relevância da parceria e o impacto da especialização no mercado esportivo."Trata-se de mais uma parceria fechada da Secretaria de Esportes, dessa vez com a ABRAS. Quem deseja se tornar um profissional da massoterapia esportiva, é uma grande oportunidade de especialização. Você vai estar apto a ajudar na recuperação de atletas lesionados e, principalmente, a prevenir lesões, entre vários outros benefícios que a massoterapia traz, sobretudo na recuperação de lesões e na reabilitação muscular", disse Marcelo Arar.Na sequência, Arar reforçou a estrutura da instituição parceira e os procedimentos para confirmação da matrícula: "A ABRAS é uma das referências no mercado e conta com uma infraestrutura eficiente. Através dos seus fisioterapeutas e técnicos em massoterapia, vão ministrar o curso de forma gratuita para todos aqueles que têm interesse nesse super projeto positivo para o carioca e para o esporte. Já é possível fazer a sua pré-inscrição e, para validar a sua inscrição, é obrigatório estar presente sábado, dia 16 de maio, às 9h, no Club Municipal, na Tijuca, levando a sua identidade", finalizou.