Valverde tem contrato com o Real Madrid até junho de 2029 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Valverde tem contrato com o Real Madrid até junho de 2029Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 13/05/2026 10:31

Inglaterra - Em meio ao caos no Real Madrid, Federico Valverde entrou na mira do Manchester United. O meio-campista se envolveu em uma briga com Tchouaméni , companheiro de elenco, durante um treino na semana passada e esquentou os bastidores.

O clube inglês acompanha a situação de perto de olho em um possível desejo de saída do uruguaio, que vê um clima ruim no time merengue. As informações são do jornal britânico 'Mirror'.

Os Red Devils, porém, tem noção de que a negociação não será fácil, já que Valverde tem contrato até junho de 2029 e é um jogador importante para a equipe - o que demandaria um investimento considerável para tirá-lo de lá.

O que houve entre Valverde e Tchouaméni