Valverde tem contrato com o Real Madrid até junho de 2029Pierre-Philippe Marcou / AFP

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Inglaterra - Em meio ao caos no Real Madrid, Federico Valverde entrou na mira do Manchester United. O meio-campista se envolveu em uma briga com Tchouaméni, companheiro de elenco, durante um treino na semana passada e esquentou os bastidores.
O clube inglês acompanha a situação de perto de olho em um possível desejo de saída do uruguaio, que vê um clima ruim no time merengue. As informações são do jornal britânico 'Mirror'.
Os Red Devils, porém, tem noção de que a negociação não será fácil, já que Valverde tem contrato até junho de 2029 e é um jogador importante para a equipe - o que demandaria um investimento considerável para tirá-lo de lá. 

O que houve entre Valverde e Tchouaméni

Os jogadores se desentenderam duas vezes no CT do Real Madrid. Primeiro, discutiram e foram separados pelos outros atletas, na quarta-feira (6). No dia seguinte, Valverde acusou Tchouaméni de vazar informações da confusão para a imprensa local e, então, gerou uma nova confusão
Uma versão diz que Tchouaméni acertou um soco em Valverde. Outra, que Valverde escorregou durante a briga e bateu de cabeça em uma mesa - ele foi ao hospital e teve constatado um traumatismo cranicoencefálico, o que é fato.
Na sequência, o clube merengue convocou uma reunião de emergência, abriu um processo disciplinar e puniu cada um em 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões). Ambos garantiram o arrependimento e se desculparam pelo ocorrido. 