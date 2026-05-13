Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2026 09:00 | Atualizado 13/05/2026 09:09

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, deu um presente para seus fãs. A beldade utilizou suas redes sociais e publicou uma foto em que aparece em um motel, utilizando apenas uma lingerie vermelha. Ela também deixou um recadinho.

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"Desfrutar da paixão sem limites obviamente precisa ser acompanhado de um bom lugar", disse a beldade, que tem mais de 282 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina).

Musa do Olimpia, Karen Insfran é modelo e faz publicidade para um rede de motéis no Paraguai. A beldade é bastante conhecida no seu país pela paixão pelo clube de Assunção e também pela beleza.