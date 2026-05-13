Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram
Musa do Olimpia publica foto em motel: 'Desfrutar de uma paixão sem limites'
Karen Insfran tem mais de 282 mil seguidores no Instagram
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Botafogo terá retorno de jovem centroavante no segundo semestre
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Endrick fará despedida do Lyon no domingo e irá treinar no Real Madrid na próxima semana
Atacante, de 19 anos, teve retorno solicitado pelo clube espanhol
São Paulo coloca preço em Marcos Antônio, que pode trocar o Tricolor pelo Flamengo
Equipes já haviam conversado anteriormente sobre transferência
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