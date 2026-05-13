Cátia Carvalho é musa do CorinthiansDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A musa do Corinthians, Cátia Carvalho, chama a atenção por onde passa. A modelo tem bumbum de 123 cm e revela que nunca fez procedimentos estéticos na região.
fotogaleria
Cátia Carvalho é musa do Corinthians - Divulgação
Cátia Carvalho é musa do Corinthians - Divulgação
Cátia Carvalho é musa do Corinthians - Divulgação
Cátia Carvalho é musa do Corinthians - Divulgação


"100% natural. Malhei por muitos anos. Pegava pesado e tinha uma alimentação rica em proteínas. Acho que cresceu também depois que tive filhos", conta a influenciadora, que deseja aumentar um pouco a região.

"Queria ter mais uns 17 cm, mas quero ganhar por meio da musculação. É uma meta ousada. Mas quero ter o maior bumbum do Brasil”, destaca.

Mas agora, Cátia vai recorrer ao bioestimulador de colágeno. Não é para dar volume, apenas firmeza. Quero deixá-lo mais durinho. Mas não desc…