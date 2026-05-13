Thiago Almada em campo pelo Atlético de MadridAndy Buchanan / AFP

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Rio - Peça importante para o Botafogo nos títulos do Brasileiro e da Libertadores, Thiago Almada tem encontrado dificuldades para se firmar no Atlético de Madrid. Na partida da última terça-feira (12), contra o Osasuna, o argentino recebeu a chance de começar jogando, mas foi substituído logo na volta do intervalo.
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No último mês da temporada 2025/26, Simeone tem aproveitado a calmaria para dar oportunidades a jogadores que não foram titulares durante o ciclo.
Almada é um deles. Porém, de acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o meia ex-Botafogo não demonstrou um bom futebol nas chances que recebeu. Pelo contrário, o jornal o vê "sem crédito" no Atlético de Madrid e "preso em uma espiral negativa, da qual não consegue sair, apesar de tentar em todas as partidas".
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Especificamente sobre a vitória sobre o Osasuna por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, o periódico escreveu que "Nada dá certo para o argentino, que teve mais uma atuação decepcionante". Aprofundando a análise, o jornal completou dando destaque para o jogo que Almada fez na ocasião.
"Ele sequer tocou na bola na área adversária durante toda a partida, não chutou a gol, não criou uma única chance... Em resumo, foi completamente ineficaz até que, no segundo tempo, Simeone decidiu substituí-lo", criticou o portal.
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Thiago Almada teve um início promissor no Atlético de Madrid em julho de 2025, quando chegou. Porém, após se lesionar na seleção argentina e ser desfalque por algumas semanas, o meia não conseguiu retomar a boa forma e reconquistar seu espaço na equipe espanhola.
"Desde então, ele tem alternado entre alguns lampejos de esperança (poucos) e partidas ruins (a maioria) que o tornaram alvo das vaias do Metropolitano", observou o veículo estrangeiro, se referindo à partida da rodada anterior, a derrota para o Celta de Vigo por 1 a 0, na qual Almada entrou em campo aos 15 minutos da segunda etapa e foi vaiado pela torcida.
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Pelo Atlético de Madrid, o Thiago Almada disputou 39 partidas e contribuiu com quatro gols e duas assistências.